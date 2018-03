São Paulo entra em estado de atenção devido à baixa umidade

SÃO PAULO - A Defesa Civil decretou estado de atenção na capital paulista nesta quarta-feira, 1º, devido à queda no índice de umidade relativa do ar, que chegou a 29% por volta do meio dia. A massa de ar seco vai deixar o dia quente e ensolarado. Os termômetros registravam 27 graus às 12 horas na maioria dos bairros paulistanos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A expectativa até o meio da tarde é de que esses valores caiam ainda mais, podendo ficar abaixo dos 20%, o que determinaria Estado de Alerta. A temperatura ainda sobe mais um pouco e deve passar dos 30 graus.

Amanhã, quinta-feira, 2, o quadro se repete, com temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa. Entre o domingo e a segunda-feira uma nova frente fria passa pelo oceano e aumenta a quantidade de nuvens, muda a direção dos ventos e provoca queda das temperaturas, que oscilam entre 14 graus e 25 graus. A umidade relativa sobe, e com isso a qualidade do ar melhora temporariamente.