São Paulo entra em estado de alerta para baixa umidade do ar

SÃO PAULO - Toda a capital paulista está em estado de alerta em razão da baixa umidade do ar desde as 13h30 desta sexta-feira, 23, momento em que a Defesa Civil de São Paulo registrou índice de 19% de umidade relativa. O cálculo da umidade do ar é feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e computado pela Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

O estado de alerta é determinado quando o índice de umidade está entre 19% e 12%. Abaixo dos 12% o estado é de emergência e dos 20% aos 30%, é de atenção. Quando a umidade relativa do ar está na casa dos 30%, a Defesa Civil decreta estado de observação. De acordo com o órgão, o valor ideal e de conforto para o cidadão é acima dos 60%.

O aumento do tempo seco é comum nos meses com poucas chuvas, explica a Defesa Civil, causando aumento nos níveis de dióxido de enxofre e material particulado, devido às piores condições de dispersão. Isso propicia o surgimento ou agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares.

Confira as recomendações da Defesa Civil para dias com baixa umidade do ar:

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, entre outros;

Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas arborizadas;

Consumir bastante água.

Tempo. Ao longo da tarde desta sexta, 23, a temperatura deve seguir em elevação em toda a capital paulista, de acordo com o CGE. O instituto meteorológico afirma que a máxima prevista para esta tarde é de 31ºC. Não há previsão de chuvas para esta sexta, mas deve ocorrer aumento de nebulosidade até o final da tarde.