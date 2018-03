São Paulo entra em estado de alerta para baixa temperatura

SÃO PAULO - Toda a capital paulista entrou em estado de alerta, por volta das 7h30 desta quarta-feira, 26, por conta da baixa temperatura. A sensação térmica está em torno dos 6ºC, enquanto a temperatura mínima registrada foi de 9ºC na manhã desta quarta-feira, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima desta quarta-feira, segundo o Inmet, já foi atingida durante a madrugada: 15º C.

A brusca queda na temperatura acontece porque uma densa frente fria passa sobre o Estado de São Paulo. A massa, vinda do sul do País, deve permanecer na região até o fim desta semana. Desde o início desta madrugada, os índices de temperatura estão em queda e devem continuar decaindo ao longo desta quarta, diz o Inmet.

Esta manhã também foi marcada por chuva fraca, que deve perder força até o início da tarde.

Estado de São Paulo. A temperatura mais baixa registrada nesta quarta em São Paulo foi de 5,8ºC, na estação do Inmet na Barra do Turvo, no Vale do Ribeira. O índice mais alto foi computado no Vale do Paraíba, com termômetros marcando em torno de 20ºC.

A temperatura mais baixa nesta quarta-feira deve ocorrer em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. Os termômetros devem chegar aos 5ºC.

Quinta-feira. O instituto afirma que quinta-feira, 27, também será fria, mas com o fim das garoas e incidência do sol no interior do Estado.

Na faixa leste de São Paulo, onde está a capital, a circulação dos ventos deve manter a nebulosidade e estabilizar os termômetros na casa dos 9ºC.

Moradores de rua. Com o estado de alerta por causa do frio, a Defesa Civil avisa autoridades para encaminhar moradores de rua em situação de risco para abrigos. O telefone de emergência da Defesa Civil (199) atende 24 horas por dia, de segunda a segunda.