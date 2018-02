São Paulo entra em atenção por baixo nível da umidade do ar

SÃO PAULO - Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na tarde desta sexta-feira, 29, devido à baixa umidade do ar. De acordo com a Defesa Civil, o índice registrado pelo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) por volta das 14h30 era de 28%, abaixo do considerado um limite tolerável pela Organização Mundial de Saúde. O índice considerado normal é acima de 60%.

Sem chuva, os níveis de dióxido de enxofre e material particulado aumentaram na cidade. Com isso, doenças respiratórias, cardiovasculares e oculares ficam mais propícias a aparecer ou piorar, avisa a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Defesa Civil orienta evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas; umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, entre outros, consumir muita água. Outra dica é dar preferência a locais protegidos do sol, em áreas arborizadas.