São Paulo entra em atenção para enchentes; há registro de granizo

SÃO PAULO - Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para enchentes às 17h18, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura. A zona norte, o centro e a Marginal do Tietê foram as últimas regiões a entrar em atenção - a precipitação era forte em Pirituba, Freguesia do Ó e Casa Verde às 17h30.

Moradores registraram queda de granizo ao longo da tarde nos distritos de Cursino e Ipiranga, e próximo ao Aeroporto de Congonhas. Os voos, no entanto, não foram afetados, informou a Infraero. Até as 18 horas, a cidade não tinha nenhum ponto de alagamento.

As Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás operavam com velocidade reduzida no fim da tarde por causa da chuva.

Previsão. A quarta-feira, 25, será mais um dia típico de verão. O sol aparece e as temperaturas ficam elevadas. Entre a tarde e o início da noite, o aquecimento e a entrada da brisa marítima facilitam a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva em pontos isolados. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Já sobre os reservatório que abastecem a Grande São Paulo, o calor e a disponibilidade de umidade vão continuar provocando pancadas de chuva - mas será de forma irregular sobre as bacias hidrográficas que alimentam o Sistema Cantareira. Algumas pancadas de podem ser fortes, mas a irregularidade especial e temporal dificulta o acúmulo de chuva.