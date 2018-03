Quando veio morar em São Paulo, o empresário Eduardo Ragasol já tinha bastante experiência em cidade grande: morava na Cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo. Aqui, ficou impressionado com a gentileza dos brasileiros e com a arquitetura dos prédios paulistanos.

Treinamento. "Costumo dizer que o "treinamento" que tive vivendo na Cidade do México me ajudou muito aqui. Os estilos de vida são muito parecidos, as cidades compartilham virtudes e problemas. Ambas têm vida noturna, gastronomia, cultura, ótimos serviços. Mas também têm trânsito, poluição, sujeira nas ruas, falta de segurança. Não dá para andar com o vidro do carro aberto nem aqui nem lá."

Arquitetura. "São Paulo é um curso de arquitetura. No centro, os templos neoclássicos e neogóticos, como a Catedral da Sé e a Estação da Luz. Depois temos o impressionante prédio do Banespa e seu art déco. Na Paulista, aquele espetáculo de arquitetura da década de 1960, o Masp. Aí você chega nos corredores financeiros da Berrini e da Faria Lima e vê a arquitetura contemporânea dos prédios espelhados."

Amabilidade. "Os brasileiros são prestativos e amáveis, sobretudo quando percebem que você é estrangeiro. Têm vontade de ajudar."