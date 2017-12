São Paulo e Rio adotaram piso nos anos 1970

O mosaico português foi instalado no centro de São Paulo e nas calçadas da Avenida Paulista na década de 1970, pouco depois de ser criado, com a mesma técnica, o calçadão de Copacabana, de autoria do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994).

O desenho de mosaico português mais famoso do Brasil, no entanto, foi criado no século 19, no país de origem da técnica. As ondas feitas de pedra decoram a Praça de d. Pedro IV ? conhecida como Praça do Rossio ?, em Lisboa. Embora os desenhos elaborados com o mosaico só tenham sido criados no século retrasado, há registros históricos de que a técnica veio de Portugal para o Brasil durante o período de colonização.