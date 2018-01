São Paulo e Nova York vão trocar experiências

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), formou acordo de intercâmbio de experiências em transporte e Educação com a prefeitura de Nova York. O acordo foi feito ontem, no gabinete do prefeito nova-iorquino, Michael Bloomberg, que recebeu Kassab. A Prefeitura de São Paulo deve enviar eventualmente servidores para os Estados Unidos para conhecer as técnicas aplicadas na cidade. Também ficou definido que o prefeito de Nova York visitará a capital paulista "em breve".