São Paulo e Abdib farão projeto para sediar a Expo 2020

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo e a Associação Brasileira da Infraestrutura de Base (Abdib) assinaram nesta quinta-feira, 27, um acordo para elaborar o projeto da candidatura da cidade para sediar a Expo 2020.

A Expo é o terceiro maior evento do mundo em termos de capacidade de fomento do desenvolvimento social e econômico, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol.

A Abdib irá elaborar o projeto, incluindo análises da infraestrutura da cidade e do local onde o evento será sediado. A reunião de hoje teve a participação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do presidente e do vice-presidente executivo da Abdib, Paulo Godoy e Ralph Lima Terra.