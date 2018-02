São Paulo diz não ter débitos no CT da Barra Funda

Segundo a Assessoria de Imprensa, a área foi cedida sem a exigência de aluguel.

O São Paulo ressaltou que o terreno não tem nem sequer um valor venal definido para cálculo de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por exemplo. A taxa cobrada é social e, segundo o clube, paga com a abertura do espaço a estudantes. Os débitos têm relação com o Imposto Sobre Serviços (ISS) e já estão negociados pelo Programa de Parcelamento Incentivado (PPI).

A Prefeitura afirma que Corinthians, Palmeiras, Juventus, Penha e Ipê aderiram ao PPI. / A.F.