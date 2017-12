São Paulo deverá ter rodízio ampliado na sexta-feira

SÃO PAULO - O secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou nesta terça-feira, 1º, que provavelmente haverá ampliação do horário do rodízio na sexta-feira, quando a seleção brasileira enfrentará a Colômbia, em um jogo em Fortaleza, marcado para as 17h. As faixas exclusivas de ônibus também deverão operar em um horário ampliado. A decisão deve ser divulgada nesta quarta.

"Eu acho que vai ter, não dá para adiantar, porque a decisão é do prefeito, mas eu vou sugerir. Acho que vai ter extensão do rodízio, porque é dia de jogo do Brasil", disse o dirigente, após vistoriar as novas ciclovias do centro.

Tatto afirmou ainda que os jogos da Copa na Arena Corinthians, na zona leste, estão sendo "um excelente laboratório para decisões futuras" sobre o trânsito.

"Isso não significa que será implantado (o aumento do rodízio permanentemente). Não está em debate isso, nem o prefeito me cobrou isso. O que nós estamos focados é na questão da Copa, para que as pessoas possam ir à Copa, festejar na cidade, assistir aos jogos tranquilas", disse.