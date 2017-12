São Paulo deve ter novo recorde de frio na madrugada

A cidade de São Paulo enfrentou a madrugada mais fria do ano entre segunda e terça-feira, com a temperatura caindo a 7º C. Segundo a previsão Climatempo, a passagem de terça para quarta será ainda mais severa, com temperatura mínima prevista de 5º C, voltando a 7º C na quinta. A mínima mais alta da semana está prevista para sexta: 11º C.

Pouco antes das 15h desta terça, a temperatura registrada pelo Climatempo na capital paulista era de 14º C, a despeito do céu aberto com Sol brilhante.

A causa da queda nas temperaturas no início deste mês de junho é uma grande massa de ar polar que entrou no Brasil. No Sul, existe até a possibilidade de neve em São Joaquim, em Santa Catarina.

Segundo o Climatempo, um pouco deste ar polar chegou a Rondônia e para o Acre, causando brusca queda de temperatura nesta terça-feira. A temperatura em Rio Branco caiu para 17,4ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Em outro ponto da cidade fez 16,8ºC. Foram as menores temperaturas deste ano, até agora.

O ar polar também foi sentido em Rondônia, mas principalmente nas áreas ao sul do Estado, próximas da fronteira com a Bolívia. Em Vilhena, o aeroporto local registrou 15ºC.