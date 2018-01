São Paulo deve ter mais chuva forte na 3ª, alerta Defesa Civil

A previsão é de mais chuva forte em São Paulo na terça-feira, 23. Além de São Paulo, os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia e Goiás e o Distrito Federal devem ter chuva forte, segundo alerta da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional. Veja também: Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Chuva deixa 10 bairros e parte da Grande SP sem luz Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol Ouça recomendações do CGE em caso de enchente Galeria de fotos mostra o caos na capital De acordo com o aviso, enviado às autoridades regionais de defesa civil, podem ser de forte intensidade, em alguns momentos, as chuvas previstas para a terça em boa parte do Estado de São Paulo, em Mato Grosso, no oeste da Bahia e Goiás e no Distrito Federal. Durante as pancadas de chuva, pode haver também descargas elétricas, especialmente no centro-norte, nordeste e leste de São Paulo e no leste e centro-norte de Mato Grosso. A mesma advertência serve para o noroeste, o centro-oeste e o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, com o agravante de risco de deslizamentos em encostas e morros. O mesmo diz o alerta em relação ao centro-sul do Pará, ao centro-leste do Amazonas e ao centro-norte de Rondônia, ao sul e centro-oeste do Piauí e centro-sul e oeste do Maranhão, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia. Temporais isolados podem ocorrer no oeste, sudoeste e sul do Rio Grande do Sul, com fortes rajadas de vento e possibilidade de chuva de granizo. Os alertas da Secretaria Nacional de Defesa Civil são feitos com base em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPETC), do Ministério da Ciência e Tecnologia, e dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Ministério da Agricultura.