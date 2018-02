São Paulo deve ter geada e mínima de 5ºC nesta quinta-feira

SÃO PAULO - A capital paulista pode registrar mínima de 5ºC nesta quinta-feira, 4. O dia deverá ficar parcialmente nublado e são esperadas geadas durante a madrugada e o amanhecer em pontos isolados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo previsão, as regiões oeste e sul de São Paulo têm mais possibilidade de enfrentar geada. As temperaturas mínimas podem variar de 2ºC (Parelheiros) a 7ºC (áreas elevadas do centro expandido). A máxima não deve passar dos 18ºC.

As temperaturas permanecerão baixas até o final da semana, e as máximas não devem ultrapassar os 21ºC, de acordo com o Inmet.

No final da tarde desta quarta-feira, 3, a cidade registra chuva leve em alguns bairros. Como isso, os índices de umidade que estavam baixos voltaram a subir e estão acima dos 40%, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Para os próximos dois dias, apesar do frio, não há previsão de chuvas e o céu deve ficar com poucas nuvens. Os índices de umidade relativa do ar voltam a cair de forma significativa durante as tardes com valores muito próximos ou ligeiramente abaixo dos 30%.

Segundo a previsão do Inmet, o tempo volta a melhorar no sábado, mas pode chover durante a tarde em São Paulo. A temperatura deve oscilar entre 11ºC e 27ºC no primeiro dia do fim de semana.