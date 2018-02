São Paulo deve ter chuvas fortes e temperaturas mais baixas nesta terça

São Paulo, 27 - A passagem de uma frente fria muda o clima na capital paulista nesta terça-feira, 27. Apesar da madrugada quente, com termômetros na casa dos 22°C, as nuvens devem cobrir a cidade e são esperadas pancadas fortes de chuva à tarde e à noite, de acordo com previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Há potencial para a formação de pontos de alagamentos em São Paulo, informa o CGE.

Nesta quarta-feira, 28, o tempo deve continuar fechado, chuvoso e com temperaturas mais baixas. A mínima prevista é de 17ºC, enquanto que a máxima não ultrapassa os 24ºC.

Uma massa de ar frio deve manter as temperaturas baixas nos próximos dias, que devem variar entre 16ºC pela manhã e 23ºC durante a tarde. As chuvas ocorrem de forma intermitente e com menor intensidade pelo menos até a próxima quinta-feira, 29, segundo o CGE.