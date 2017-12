São Paulo deve ter chuva nesta segunda-feira

Instabilidades vindas do interior do Estado fizeram com que o dia amanhecesse com o tempo fechado e chuvoso em São Paulo nesta segunda-feira, 19, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A capital registra chuvas desde o final da madrugada.

As chuvas diminuíram mas devem voltar entre a tarde e a noite. O sol aparece ainda pela manhã e eleva as temperaturas, que devem oscilar em torno dos 26ºC.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registra dois pontos de alagamento, que interditam uma faixa da Avenida Brigadeiro Faria Lima, na altura do número 854, no sentido Itaim e uma faixa da Marginal do Pinheiros, na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo, no sentido Castello.