São Paulo, da moda à decoração

Muitos designers e empresários prestam homenagens a São Paulo com produtos especiais e criativos. E o que se vê nas vitrines vai muito além das lembrancinhas típicas de turista, como o botton, a camiseta e a caneca. O empresário Alberto Hiar, o Turco Loco, dono da grife Cavalera, por exemplo, desenhou acessórios - um guarda-chuva e uma prancha de surfe - estampados com a bandeira do Estado.

Ele não é o único. A publicitária Annaliese Lukine abriu a Sampa in Stampa, uma loja só com produtos que tenham como tema a capital paulista. Entre os produtos, uma linha de xícaras de café com imagens de pontos históricos da cidade. A loja, na Avenida Paulista, vende de tudo um pouco: camisetas, bolsas e objetos de casa, "Abri a loja porque adoro a cidade. Todo mundo reclama do trânsito e da violência das ruas, mas não há lugar igual para morar no Brasil", diz Annaliese. "Eu não sou a única a pensar assim. Tem muita gente que entra para comprar e diz que tem lembranças de todos os lugares do mundo e nenhuma de São Paulo."

Os museus também são bons pontos de compras de objetos curiosos sobre a cidade. O Instituto Moreira Salles tem mousepad, imãs de geladeiras e cartões-postais com fotos históricas do acervo. Outro destaque são os livros como o Metrópole, da fotógrafa Hildergard Rosental, com registros da década de 1940.

Até as lojas de design investem em objetos, com referências às vezes discretas e elegantes. A Bertolucci, por exemplo, desenvolveu um abajur de alumínio com a estampa da calçada da capital na sua base.

ONDE: BENEDIXT WWW.BENEDIXT.COM.BR BERTOLUCCI R. ESPÁRTACO, 367, LAPA. TEL.: (11) 3873- 2879 CAVALERA R. OSCAR FREIRE, 1.102, JARDINS; TEL.: (11) 3063-5700 CLÁSSICA DESIGN AV. CARLOS CALDEIRA FILHO, 1.631, TEL.: (11) 2889-7500. INSTITUTO MOREIRA SALLES RUA PIAUÍ, 844, 1º ANDAR, HIGIENÓPOLIS; TEL.: (11) 3825-2560. SAMPA IN STAMPA WWW.SAMPAINSTAMPA.COM.BR