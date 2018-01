São Paulo continua em estado de atenção devido às chuvas

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Chuva nesta quarta-feira, 17, provocou alagamentos em diferentes áreas da cidade

A capital paulista continuava em estado de atenção às 7h45 desta quinta-feira, 18, por conta das chuvas que atingem a região desde a noite desta quarta-feira, 17, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Devido a passagem de uma frente fria, chuvas de intensidade moderada porém contínua caíram desde às 1h30 da manhã na Capital. Por conta disso, novos pontos de alagamento poderão surgir, segundo o CGE, e a continuidade dessas chuvas poderá também causar mais transtornos.

O tempo permanece instável e com chuva moderada e intermitente ao longo do dia. A maior quantidade de nuvens não deixa as temperaturas subirem muito quanto às registradas nos últimos dias. A previsão é de que a máxima não deva ultrapassar os 25ºC na Capital paulista, amenizando assim o forte calor da última semana.