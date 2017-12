São Paulo completa 17 dias sem chuva

SÃO PAULO - Sem chuvas desde 14 de abril, a capital paulista completa 17 dias de tempo seco nesta quarta-feira, 1, com qualidade do ar classificada como regular pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Apesar da ausência de chuvas, o índice de umidade relativa do ar ainda se mantém em torno de 50% e não atinge níveis críticos - abaixo de 30%.

Só deve voltar a chover em São Paulo no próximo dia 9 de maio, segundo previsão da Climatempo. Até lá, uma massa de ar seco predomina sobre o interior do País, causando um bloqueio atmosférico e mantendo o tempo estável na capital paulista.

Por conta da falta de chuvas e da concentração de poluentes no ar, a população pode apresentar sintomas como tosse seca e cansaço, principalmente grupos como crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas, segundo a Cetesb.

A Defesa Civil recomenda evitar exercícios físicos ao ar livre das 11h às 15h, ar-condicionado e objetos que acumulem poeira. Para reduzir o desconforto causado pelo tempo seco, os ambientes podem ser umidificados por meio de vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água. O consumo de água, frutas e vegetais também é recomendado.