São Paulo comemora 455 anos com 30 horas de atrações

Neste fim de semana, o paulistano terá 30 horas de atrações gratuitas para comemorar os 455 anos da capital. No Vale do Anhangabaú, a programação começa às 15 horas de sábado, 24, e só termina às 22 horas de domingo, 25, com destaque para a participação do cantor e compositor Seu Jorge, que comandará a queima de fogos no Viaduto do Chá. Veja também: Bexiga festejará aniversário de SP com pintura de bolo No domingo, 25, dia do aniversário da cidade, as comemorações começam às 10 horas com uma missa na Catedral da Sé. Às 11h30, haverá um Ato Solene no Pátio do Colégio. No Parque da Independência, a partir das 16 horas, os paulistanos terão a oportunidade de assistir a dez grandes nomes da música brasileira: Lulu Santos, Daniela Mercury, Toni Garrido, Roberta Sá, Celso Fonseca, Diogo Nogueira, Paula Lima, Ana Cañas e Grupo Sinfônico Arte Viva, regido pelo Maestro Amilson Godoy, e ainda a participação especial de João Carlos Martins. A expectativa total de público nos dois eventos é de 40 mil pessoas. Além de várias outras atrações espalhadas pela cidade, moradores e visitantes também poderão aproveitar o fim de semana com o Turismetrô Especial Aniversário de São Paulo, com roteiro exclusivo; o Grande Prêmio Cidade de São Paulo, no Autódromo de Interlagos; três passeios de bicicleta especiais e a Conversa de Baterias, com a presença das escolas de samba do grupo especial de São Paulo e outras atrações. Mais informações no site do Aniversário Cultural.