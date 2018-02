'São Paulo Carinhosa' ganha portal na internet

SÃO PAULO - A Prefeitura lançou na tarde de hoje, em um evento na Praça das Artes, na região central, o portal oficial da "São Paulo Carinhosa" da Política Municipal para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, ação coordenada por Ana Estela Haddad, primeira-dama da cidade de São Paulo. Segundo a prefeitura, 14 secretarias estão envolvidas na página que será abastecida com conteúdos como notícias, estudos e artigos.

"Tem espaços para blog e vamos aceitar artigos e textos. Pretendemos disponibilizar todos os links das redes de contato nacionais e internacionais que trabalham com a infância", afirmou Ana Estela. "A plataforma digital também é um espaço de referência para o cidadão e as famílias que se importam com o tema", disse a primeira-dama. Ana Estela destacou também um espaço no portal onde as crianças, através de desenhos, podem mostrar como veem a cidade de São Paulo.

O portal, desenvolvido pela Empresa de Tecnologia de Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam), também foi pensado para deficientes visuais.