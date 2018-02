São Paulo bate recorde de chuva para junho dos últimos 15 anos

Ítalo Reis, do estadão.com.br, atualizado às 22h25

SÃO PAULO - Em oito dias, São Paulo já teve recorde de chuva dos últimos 15 anos para o mês de junho, de acordo com medição do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. O CGE informa ainda que nesta sexta-feira, 8, a capital paulista teve a menor temperatura máxima do ano: 15,2ºC.

Segundo o CGE, até o início desta noite São Paulo acumulava 110 mm de chuva, 96% mais do que a média prevista para o mês inteiro, que é de 56 mm. O maior índice pluviométrico registrado até então havia ocorrido em junho de 1997, quando a cidade recebeu 95,3 mm de chuva.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passados pelo CGE, a temperatura máxima de hoje (15,2ºC) superou a menor máxima de 2012, que antes era os 17,4ºC registrados no dia 14 maio. A temperatura mais baixa desta sexta-feira foi de 11,4ºC, de acordo com o Inmet.

A previsão é que este sábado continue frio e com o tempo nublado, com ocorrência de chuviscos e neblina. A mínima prevista é de 12ºC e a máxima não deve passar dos 20ºC. No domingo, o tempo começa a melhorar: o sol deve aparecer fraco e não há previsão de chuva. A máxima pode chegar aos 22ºC e a mínima fica na casa dos 13ºC.