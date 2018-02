São Paulo bate recorde de calor já registrado em um mês de outubro, com 36,1ºC

SÃO PAULO - Com 36,1ºC, São Paulo registrou na tarde desta terça a maior temperatura dos últimos 13 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Foi o maior índice do mês de outubro desde que as medições começaram a ser feitas no Mirante de Santana, em 1943.

Essa foi também a quarta maior temperatura de todos os tempos na capital. As três maiores medições aconteceram em janeiro de 1999, quando a capital registrou 37ºC.

Apesar de altas temperaturas serem esperadas no mês de outubro, esses índices surpreenderam os meteorologistas. "É um valor extraordinário, fora do normal", afirma Marcelo Schneider, do Inmet. O mês se caracteriza pelo início do aumento do calor e por ainda não ter muitas chuvas – o que diminuiria a sensação térmica. "Todo ano, podemos esperar que em outubro se marque pelo menos 32,4ºC, uma média maior do que janeiro e fevereiro", completa o meteorologista.

Schneider explica que uma massa de ar que estava havia praticamente uma semana no centro do País ganhou força e impediu que a umidade chegasse ao Estado. Nesta terça, o Inmet registrou umidade relativa do ar de 25% na capital, que entrou em estado de atenção. Chuvas esparsas foram registradas nas zonas sul e leste.

Ainda de acordo com o meteorologista, o maior desconforto por causa do calor não aconteceu no horário de pico, mas durante a madrugada de anteontem para ontem. "Como as casas e edifícios passaram o dia acumulando calor, o problema vem de madrugada. (quarta) Deve ser uma das piores noites do ano."

Nesta quarta, a situação da temperatura deve melhorar durante o dia. A previsão é de máxima de 33ºC e mínima de 21ºC. A sensação de abafamento segue até o meio-dia e as chuvas que, nos últimos dias aconteceram no fim da tarde, devem chegar mais cedo, logo depois do horário de almoço.

Interior. No interior do Estado, o calor foi ainda mais intenso que na capital. De acordo com o Climatempo, a cidade de Valparaíso foi a que teve a maior temperatura, com 41,3ºC.