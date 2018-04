São Paulo bate o recorde de congestionamento no ano

São Paulo - A cidade de São Paulo registrava nesta terça-feira, 10, o recorde de congestionamento no ano, com mais de 120 quilômetros de vias com trânsito lento.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), vários acidentes ajudaram a aumentar a lentidão. Entre as vias com maiores trechos congestionados estavam as marginais do Tietê e do Pinheiros, onde dois acidentes ocorridos no começo da manhã interferiam no fluxo de veículos.

A Marginal do Pinheiros registrava lentidão nos dois sentidos às 9h15. Na direção de Interlagos, a pista expressa estava com 10 kms de filas, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim. Do outro lado, congestionamento de oito quilômetros nas pistas expressa e local da Ponte Transamérica até a Rua Quintana.

A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa, estava com 11 quilômetros de trânsito lento entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte da Casa Verde

Ontem, a cidade já havia registrado um grande congestionamento no mesmo horário, que chegou à marca dos 71 quilômetros por conta de vários pequenos acidentes provocados por um homem na região da Avenida Bandeirantes. O homem armado roubou um taxi na região de Congonhas e após roubar diversos veículos na zona sul da cidade e colidir em pelo menos 10 carros e um ônibus, conseguiu fugir.