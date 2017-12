São Paulo bate novo recorde de congestionamento

SÃO PAULO - Após uma semana, São Paulo bateu novo recorde de congestionamento do ano de 2014. A capital paulista registrou, por volta das 19 horas desta sexta-feira, 21, 239 quilômetros de lentidão das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). De acordo com a CET, 27,3% das vias estavam com problemas de congestionamento. Após as 19 horas, a lentidão começou a diminuir.

A CET informa que não existe nenhum motivo aparente para o trânsito carregado além do excesso de veículos.

Anteriores. Na última sexta-feira, 14, o motorista também enfrentou grande congestionamento. Por volta das 19 horas, a capital registrava 232 quilômetros nas vias monitoradas pela CET, o que correspondia a 26,7% das vias monitoradas.

No dia 14 de novembro do ano passado, a cidade batia seu recorde histórico, com 309 quilômetros de congestionamento às 18h, mais do que o dobro da média do horário, que é de 150 quilômetros (35,5% das vias monitoradas). O recorde havia sido quebrado já às 17h15, quando a CET registrou 303 quilômetros de engarrafamento.