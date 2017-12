São Paulo atinge maior trânsito de sua história com 344 km parados

Atualizada às 22h19

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo registrou, às 19h desta sexta-feira, 23, o maior congestionamento da sua história, com 344 quilômetros de vias paradas. Foram 35 km a mais do que o recorde anterior, de 309 km de lentidão, alcançado na véspera do feriado da Proclamação da República, no ano passado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) atribuiu o índice à chuva, ao excesso de veículos - que é normal às sextas-feiras - e à preocupação da população com greves.

Durante a tarde, a cidade ainda tinha reflexos da greve de motoristas e cobradores de ônibus da Grande São Paulo de uma manifestação com 5 mil professores no Viaduto do Chá. Os 344 km desta sexta representaram 39,6% das vias monitoradas pela CET congestionadas, número muito acima da média do horário, de 20%, ou 175 km. O recorde foi 11,3% maior do que o registrado pela companhia no ano passado.

De acordo com Olímpio Mendes de Barros, gerente da Central de Monitoramento da CET, além dos fatores que são recorrentes às sextas-feiras, o medo de novas greves na capital e paralisação de motoristas e cobradores de ônibus na Região Metropolitana colaboraram. "O fato de as pessoas terem enfrentado dois dias de greve antes fez com que muitos acumulassem tarefas para resolver na sexta-feira", afirmou Barros. Um dos argumentos que sustentam essa possibilidade, segundo ele, foi o trânsito nas duas Marginais, que ficaram bloqueadas.

Ainda de acordo com a CET, 41 semáforos registraram algum tipo de problema. A companhia deu prioridade de efetivo de marronzinhos nas Marginais e no Corredor norte-sul.

Motor quente. Em um posto de combustível na altura da Ponte do Limão, na zona norte, o vendedor Rafael Henrique Soares, de 27 anos, aguardava o motor de seu Palio Weekend 1998 esfriar. "Fiquei muito tempo parado no trânsito, acelerando, freando, e o motor esquentou. Como o carro é velho, tenho de parar um pouco para esperar esfriar. Só tenho esse."

Entre o Bom Retiro, na região central, e a Ponte do Limão, ele levou uma hora. Normalmente, demora 20 minutos no trecho.

No mesmo posto, o manobrista Antonio Severino de Oliveira, de 57 anos, se arrependia de ter saído de carro para trabalhar. "Eu prefiro ir de moto para não pegar trânsito, mas com a chuva, por segurança e conforto, tive de pegar justamente um trânsito desses", disse. A publicitária Satye Inatomi, de 34 anos, disse acreditar que o medo de greves piorou o trânsito. "Alguns colegas de trabalho foram de carro, com receio de o problema se repetir."