São Paulo ainda enfrenta transtornos após temporal

São Paulo - A capital paulista ainda registrava 137 semáforos com problemas por volta das 8h da manhã desta sexta-feira, 15, em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade na noite de ontem, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Por causa da chuva, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, permaneceu fechado para pousos e decolagens das 17h48 às 18h40. No bairro Morumbi, a sede social do São Paulo Futebol Clube ficou alagada com a forte enxurrada.

De acordo com a CET, 14 árvores interditam vias parcialmente e uma, na Rua Dráusio, no bairro Butantã, está impedindo a circulação total de carros desde as 18h de ontem.

As precipitações começaram perto das 16h de ontem na zona leste, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Foram registrados 26,3 milímetros (mm) de chuva, o que equivale a 12% da média prevista para o mês.

A região mais atingida foi a zona oeste, com 73,6 mm, que equivale a 34% da média para o mês. O bairro Pinheiros registrou o maior índice pluviométrico com 100 mm, quase a metade (46%) do previsto para fevereiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cidades da Grande São Paulo também sofreram com as enchentes. Em Santo André, além de ruas alagadas, a correnteza do Rio Tamanduateí provocou um afundamento de 50 centímetros na pista de uma ponte que foi interditada. As cidades de São Bernardo, Osasco, Barueri e de Santana de Parnaíba também tiveram pontos de alagamento.

Além de trânsito caótico, houve falta de luz em alguns bairros, segundo a concessionária de energia Eletropaulo. Faltou energia em pontos de Santo Amaro, do Brooklin, da Vila Olímpia, do Morumbi, na zona sul, e de Pinheiros, do Butantã e da Lapa, na zona oeste.