São-paulino é baleado na zona leste de SP

O metalúrgico Edson Luiz da Silva, 28 anos, foi atingido, por volta das 20h30 de domingo, 7, por um tiro nas costas quando trafegava em sua moto pela avenida Professor Luís Ignácio de Anhaia Mello, na região do Sapopemba, zona leste da capital paulista. Vestindo uma camiseta do São Paulo Futebol Clube e acompanhado de um colega, outro são-paulino, também de moto, Edson foi abordado por um terceiro motoqueiro na esquina da avenida com a rua Emílio Jafet Filho. O desconhecido, segundo testemunhas, sacou uma arma e atirou, fugindo em seguida. Edson, que seguia ao lado do colega para o Parque Santa Madalena, onde iriam comemorar o tricampeonato brasileiro do tricolor, foi encaminhado ao pronto-socorro estadual do Sapopemba. Fora de perigo, ele foi transferido para um hospital particular por volta das 2 horas desta segunda-feira. O criminoso segue foragido.