São Miguel Paulista deixa estado de alerta para enchente

SÃO PAULO - A Defesa Civil informou que toda a cidade de São Paulo permanece em estado de observação para escorregamentos. Já a região de São Miguel Paulista, na zona sul da capital, retornou para o estado de atenção às 17h20 desta segunda-feira, 30. A área estava em alerta para enchente desde o dia 26.

Após uma manhã nublada e com temperatura baixa em vários bairros da capital paulista, o predomínio de sol entre poucas nuvens proporcionou uma tarde ensolarada.

Por volta das 15h30, os termômetros giram em torno dos 27ºC e os índices de umidade relativa estão baixos, na casa dos 35%. O dia vai terminar com tempo seco, aberto e sem previsão de chuvas. A próxima madrugada terá termômetros em queda, com mínima prevista de 16ºC ao amanhecer.

A Defesa Civil monitora a previsão do tempo, por meio da parceria com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) que observa as condições meteorológicas. A partir destes dados são decretados os estados de acordo com o índice pluviométrico ou por medida preventiva que podem ser de atenção, alerta ou alerta máximo.