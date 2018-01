São Mateus terá cantata de Natal com alunos da rede pública

O Natal em São Mateus, na zona leste de São Paulo, este ano será especial. Os moradores do bairro serão recepcionados neste sábado, 19, com uma cantata apresentada por um coral de 40 adolescentes, formado por alunos da Escola Estadual Chibata Miyakoshi e participantes do Pavi, movimento Preparando Adolescentes para a Vida. A apresentação da cantata está marcada para as 10 horas, na Praça Mario Cattaruzza, na Avenida Maria Cursi.

O interesse em fazer algo dessa magnitude já existia há algum tempo, segundo Valdete Oliveira, líder do Pavi, mas a união com a escola e os destaques conquistados com a parceria, iniciada no segundo semestre deste ano, motivou a colocar o objetivo em prática. "Realizar essa ação é muito prazeroso. É uma forma de contribuir para que a nova geração não perca a sensibilidade da época natalina, em que trazemos à memória o nascimento de Jesus", conta Valdete. O Pavi, mantido pela instituição religiosa AD Ministério São Mateus, é o responsável pelos ensaios, preparação de todas as vozes e a regência do coro.

A apresentação que acontece neste sábado não será a primeira do coral - o coro cantou inicialmente na diretoria de ensino região leste 4, que também recebeu outras escolas. "O nosso coral foi o que se destacou com o repertório musical e qualidade das vozes", lembra Valdete, observando que o resultado deste ano foi considerado surpreendente pela diretora e os alunos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Esse resultado é fruto da parceria com o Pavi, que tem um grupo de adolescentes engajados nessa área musical. Isso ajudou, significativamente, na qualidade do nosso coral escolar, oferecendo todo suporte necessário para chegarmos até aqui. Somos gratos ao Pavi, aos professores e funcionários da E.E. Chibata Miyakoshi e diretoria de ensino região leste 4. Exemplos de iniciativa, dedicação, cidadania e amor ao próximo", conta Edcarlas da Silva Lane, diretora da escola.

Na última semana, o coral se apresentou durante evento de encerramento do ano letivo no Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva. "O início do trabalho na escola não foi fácil. Com o apoio da diretora, conseguimos incentivar os alunos a participarem. Rompemos as resistências que apareceram pelo caminho. Saímos do número de 10 alunos do primeiro ensaio para os atuais 40 participantes".

Além de ser responsável pelo coro, o Pavi também faz palestras sobre cidadania e vida profissional nas escolas, oferecendo bolsas de estudos em cursos livres. No Chibata, 14 alunos já foram contemplados com um ano de curso de informática totalmente gratuito, por meio também de parcerias que o Pavi tem com empresas.