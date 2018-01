São Mateus, Guaianazes e Lapa ficam sem água nesta quarta

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Interligação no sistema de distribuição e trabalhos em estações elevatórias da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) causam a interrupção no fornecimento de água, nesta quarta-feira, 18, para moradores das regiões de São Mateus e Guaianazes, na zona leste, e Lapa, zona oeste.

Na região de São Mateus, o corte ocorre entre as 5 e 24 horas, atingido os seguintes bairros: Jardim Rodolfo Pirani, Parque São Rafael, Carrãozinho, Jardim Laranjeiras, Jardim Maria Lídia, Pró-Morar Rio Claro, Jardim São João, Jardim da Conquista, Parque Boa Esperança, Jardim Roseli, Jardim Iguatemi, Jardim Bandeirantes, Jardim das Rosas, Jardim Marilu, Vila Bela, Cidade Satélite, Santa Bárbara, Jardim Santo André, Jardim Vila Carrão, Jardim São Gonçalo, Jardim Augusto, Jardim Helena, Sítio dos França e Jardim São Francisco.

Já na região de Guaianazes, a interrupção começa às 8 horas e deve se estender até as 16 horas, afetando os bairros Fazenda Caguaçu, jardins Gianetti, Guaianases, Ipanema, Irene, Itapemirim, Lageado, Liderança, Lourdes, Maria Margarida, Marilene, Marília, Marina, Maringá, Miriam, Planalto, São Carlos, São Geraldo, São Pedro, São Vicente, Parada XV, e parques Centenário, Guaianases, além da Vila Regina e COHAB Guaianases A.

Moradores da região da Lapa também irão passar pelo mesmo processo entre as 9 e 13 horas. Os bairros afetados são Alto da Lapa, Vila Anglo Brasileiro, Jardim Santa Lúcia, Sumarezinho, Jardim Jacarandás, Jardim Vera Cruz, Vila Argentina, Parque Rebouças, Jardim das Bandeiras e Vila Madalena, devem usar água com moderação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Sabesp não informou o número de pessoas afetadas em cada região. Em relação ao horário previsto para o restabelecimento total na distribuição de água, foi informado apenas a previsão para a região de Guaianazes: às 21 horas desta quarta-feira.