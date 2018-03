São mais de 2 mil produtos feitos a partir das leis do Torá O Super K é o maior supermercado do Brasil especializado em comida kosher, alimentos produzidos de acordo com a Torá. São mais de 2 mil itens, entre frutas, verduras, cereais e produtos industrializados certificados. Há um setor especial para bebidas, com refrigerantes, sucos e uma adega com 80 rótulos. O estabelecimento também oferece sushis e tem um café com comidinhas e uma rotisserie.