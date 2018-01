São José do Rio Preto declara estado de emergência por chuvas

A prefeitura de São José do Rio Preto, no interior paulista, decretou estado de emergência por causa das chuvas que atingiram o município na madrugada desta segunda-feira, 18. Segundo a Defesa Civil, em pouco mais de uma hora, choveu 132 milímetros, o equivalente a 20 vezes o total registrado em janeiro do ano passado.

Duas pessoas morreram: um bombeiro de 24 anos que resgatava uma vítima e um idoso de 75 anos, que ficou preso dentro do carro em um local alagado. A Defesa Civil informou que não há desabrigados, nem desalojadas e que as principais avenidas da cidade que foram inundadas ficaram esburacadas e com os canteiros centrais e o paisagismo danificados. As lojas também foram inundadas.

Há três pontes interditadas, uma por ter caído e duas que estão com as estruturas abaladas. A limpeza da cidade já está sendo executada. De acordo com a Defesa Civil, o ritmo da cidade deve voltar ao normal em dois dias.

Em Atibaia, a chuva atingiu mais fortemente nove bairros, deixando 204 famílias desalojadas. Segundo a prefeitura, nos últimos 12 dias, já choveu 189,5 milímetros, sendo que o esperado para o mês de janeiro é de 243 milímetros. As famílias estão começando as ser deslocadas para alojamentos da prefeitura em escolas.