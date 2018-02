São Gonçalo é cidade marcada pela violência Segunda cidade mais populosa do Estado, com 999.728 habitantes, São Gonçalo é marcada pela violência. A taxa de homicídio por 100 mil habitantes é 32% superior à do resto do Estado. Em 2010, o índice estava em 39,4 - o do Rio foi 29,8. Com a pacificação de favelas cariocas, virou refúgio de traficantes que deixaram seus redutos. No mapa da pobreza do Estado, está em 22º lugar entre 92 cidades.