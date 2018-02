São Carlos, interior de SP, faz alerta de enchente via SMS

SÃO PAULO - A Defesa Civil de São Carlos (SP) disponibiliza desde a última sexta-feira, 29, programa de alerta de enchentes enviados por meio de torpedos (SMS) e e-mail para comerciantes e a população em áreas de risco. Comerciantes e outras pessoas cadastradas receberão alertas de enchentes, temporais, vendavais e descargas elétrica até três horas antes desses atingirem a cidade. A medida faz parte da ''Campanha Cidade Mais Segura'', lançada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

Segundo o diretor do Departamento de Segurança Pública e Defesa Civil de São Carlos, Heleno do Nascimento, a região central da cidade abriga a maior parte do comércio, que foi construído em cima do leito de um rio que corta a região. "Acima de 50 milímetros de chuva, o rio transborda. Com isso, muitos comerciantes são prejudicados", afirmou. Há 80 comerciantes já cadastrados para receber SMS, e 1.437, para e-mails.