São Bernardo será a segunda cidade a fazer inspeção veicular

"Em um ano e meio a inspeção veicular será obrigatória em todo o Estado. Vamos nos antecipar. É uma fase preparatória para adaptar a população", diz o secretário de Gestão Ambiental, Gilberto Marson.

Quando a checagem se tornar obrigatória, em 2011, será preciso pagar uma taxa. Provavelmente, diz o secretário, o valor será o mesmo de São Paulo: R$ 56,44. Quem não fizer o teste não poderá licenciar o veículo. A frota registrada no município é de cerca de 405 mil veículos. Os testes serão feitos em um pátio na Avenida Kennedy, 1055, Jardim Anchieta, das 8h às 16h.

Os outros municípios da região do ABC paulista também começam a se mobilizar para implantar a inspeção veicular. O programa é discutido no Consórcio Intermunicipal, que reúne as prefeituras da região, que possui frota de mais de 1,3 milhão de veículos.