Santos volta a ter praias impróprias para banho

A cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo, voltou a ter praias impróprias para banho, segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). A amostragem, feita entre os dias 7 e 16, mostrou que todas as praias do município, Ponta da Praia, Aparecida, Embaré, Boqueirão, Gonzaga, José Menino, Olavo Bilac e Fred Ozanan não são recomendadas para banho.

As fortes chuvas que atingiram a cidade e também parte do Estado desde o começo da semana passada ajudaram a piorar a balneabilidade das praias, que estavam em boas condições na última medição da Cetesb.

No Guarujá, a praia do Perequê também está imprópria para banho, assim como as praias Milionários, Praia da Divisa, Itararé e Gonzaguinha, em São Vicente. Apenas a Praia da Ilha Porchat está com boa balneabilidade. Na Praia Grande, apenas as praias Real e Vila Caiçara estão impróprias, segundo dados da Cetesb.