Santos vai ganhar 7 km de ciclovias no ano que vem

Com editais já publicados, a prefeitura pretende começar a obra no fim de julho deste ano e terminar em fevereiro. O custo estimado da ciclovia da Ana Costa é de R$ 3,5 milhões e a do Canal 1, R$ 2 milhões. A verba virá do Fundo Estadual das Estâncias Turísticas, do governo do Estado.

O presidente da Associação Brasileira de Ciclistas (ABC), Jessé Teixeira Félix, relacionou a queda no número de acidentes com ciclistas na Baixada Santista ao aumento da malha cicloviária na região. "Em 2006, tivemos 97 ciclistas mortos e, no ano passado, foram 16", disse.