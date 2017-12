Santos tem atividades esportivas programadas para janeiro

Desde a última segunda-feira (12), o projeto "Verão 2009" está incentivando a prática de atividades físicas gratuitas para moradores e turistas que visitam a cidade de Santos. Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes o programa oferece uma série de opções para ajudar a manter a forma até o dia 30 de janeiro. Veja também: Banhistas se exercitam nas areias do Guarujá e Praia Grande Quadra de Bossaball é atração em praias do litoral de São Paulo Confira a programação: Posto 2, praia do José Menino. Tel: (13) 3251-9838 Aulas de ginástica: de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 18h às 20h; "body board": quartas, quintas e sextas, das 8h às 10h e das 15h às 17h. Posto 4, praia do Boqueirão. Tel: (13) 3288-4009 Aulas de ginástica: de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h. Posto 6, praia da Aparecida. Tel: (13) 3231-8713 Aulas de ginástica: de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h e das 18h às 20h. Seção Náutica - Av. Almirante Saldanha da Gama s/nº, Ponta da Praia. Tel: (13) 3251-9838 Canoagem: de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h. Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças - Praça Engenheiro José Rebouças s/nº, Ponta da Praia. Tel: (13) 3261-1980 Atividades recreativas em quadra: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 15h às 17h; musculação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h, das 16h às 18h e das 18h às 20h (só para matriculados); hidroginástica: de terça a sexta-feira, das 8h às 10h, das 15h às 17h e das 19h às 21h (só para matriculados); ginástica: de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h (só para matriculados). Complexo Esportivo e Recreativo M. Nascimento Jr. - Rua João Fraccaroli s/n, Bom Retiro. Tel: (13) 3203-3802 Recreação monitorada: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h; piscina: de terça a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 17h (só para matriculados). Centro Esportivo da Zona Noroeste - Rua Fausto Felício Brusarosco com Av. Afonso Schmidt, Castelo. Tel: (13) 3203-4448 Recreação monitorada: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h; piscina: de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 14h30 às 17h (só para matriculados).