No final de tarde, 18h, a cidade segue com apenas um ponto de alagamento. Apenas a Av. Nossa Senhora de Fátima continua completamente interditada nos dois sentidos. O acesso para São Paulo e o acostamento da Rio-Santos já foram liberados.

De acordo com informações da CAT, Santos chegou a registrar mais de 25 pontos de alagamento. Desde as 15 horas do sábado até as 9 horas do domingo, 147,8 mm de chuva caíram na cidade.