Santos Dumont terá obras na área de táxis Passageiros que desembarcarem no Aeroporto Santos Dumont, zona sul do Rio, verão mudanças no ordenamento de táxis, a partir do dia 20 do próximo mês. Uma das principais queixas de usuários, o serviço de transporte na saída do terminal terá intervenções, como a abertura de linhas de ônibus regulares, obras viárias e reorganização de cooperativas.