Santos Dumont fecha 4 vezes e ponte aérea atrasa até 5h

Pelo menos 20 voos que deveriam pousar no Santos Dumont foram transferidos para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Mas nem o Galeão escapou dos transtornos - dos 242 voos previstos até as 22h, 124 saíram com atraso (50,4% do total)e 6 (2,4%) foram cancelados.

No total, a chuva fez o Aeroporto Santos Dumont suspender operações quatro vezes ontem até as 22 horas, quando parte dos passageiros tentava organizar um protesto.

"Estou aguardando há mais de três horas para embarcar para São Paulo e até agora não sei se vou conseguir embarcar nem se terei assistência para passar a noite no Rio", disse a advogada Carla Pereira, de 39 anos. / F.G.