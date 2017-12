Santos comemora aniversário com música

As comemorações do aniversário de 463 anos da cidade de Santos terão três concertos musicais na Praia do Gonzaga. No sábado, 24, haverá a apresentação da Bachiana Chamber Orchestra e no domingo, da Jazz Big Band, acompanhada do músico Danilo Caymmi. Já no dia 26, segunda-feira, dia do aniversário, a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos realiza um grande espetáculo acompanhada do cantor Ivan Lins. Regida pelo maestro Luís Gustavo Petri, a Sinfônica de Santos abrirá a noite com as obras "Abertura Concertante", de Camargo Guarnieri, e "Bachianas Brasileiras", de Heitor Villa-Lobos. Após a abertura, o público poderá apreciar grandes sucessos e composições inéditas de Ivan Lins, que estará acompanhado de sua banda, formada por Téo Lima (bateria), Nema Antunes (baixo), Léo Amuedo (guitarra), Marco Brito (teclados) e Marcelo Martins (sax). Antecipando as comemorações pelo aniversário de Santos, a "Bachiana Chamber Orchestra" sobe ao palco no sábado com a regência do maestro João Carlos Martins. Já no domingo, a plateia poderá conferir a performance da Orquestra Jazz Big Band, acompanhada por Danilo Caymmi e regida pelo maestro Mário Tirolli. Todas as apresentações começam às 20h no palco montado próximo à Praça das Bandeiras, no Gonzaga.