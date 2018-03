Santo André homenageia fruto típico da Mata Atlântica na Virada do Cambuci

Na semana em que Santo André, na Grande São Paulo, comemora 460 anos, a cidade recebe a primeira Virada do Cambuci, que começa a partir desta sexta-feira, dia 12, no Parque Central. O evento faz parte do 10º Festival do Cambuci, que homenageia o fruto típico da Mata Atlântica, e conta ainda com concertos musicais gratuitos e uma feira gastronômica.

Nesta sexta, a partir das 17h, o público confere a apresentação do músico Adriano Grineberg e o show Russo in Concert. Também serão plantadas mudas de árvores de Cambuci e vendidos produtos fabricados com o fruto, como “Palha Italiana de Cambuci” e “Mousse de Cambuci”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A programação na Estância Turística de Paranapiacaba começa no dia 13, na Parte Baixa. A chef Ana Tomazoni fará degustação de “Chocolate com Cambuci”, às 10h, na Antiga Padaria. Às 12h e às 15h, respectivamente, as culinaristas Érica Bastos e Zélia Paralego farão aulas show de pratos típicos com cambuci.

Durante todo o mês de abril haverá apresentações de garçons performáticos, exposição de miniaturas de ferrovias e contação de histórias. A programação completa está disponível no site da Prefeitura: www.santoandre.sp.gov.br. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4433-0752 ou (11) 4439-0237.