Santana: filho acha pais mortos em apartamento A polícia investiga a morte de Darlene Martins Prestes, de 54 anos, e de Luis Carlos Coutinho, de 47, em um apartamento de Santana, zona norte de São Paulo. Preocupado por não conseguir contato com a mãe, o filho de Darlene foi ao local anteontem à tarde e encontrou os corpos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ela apresentava secreção nasal amarela e estava caída na lavanderia. Coutinho estava no corredor da sala com secreção bucal amarelada.