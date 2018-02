Santa pode ser relíquia de mestre da arte sacra

De acordo com o pesquisador de arte barroca Marcelo Galvão Coimbra, além da semelhança no estilo, as partes originais são de terracota, matéria-prima igual à usada pelo artista. "Provavelmente, a imagem original foi quebrada e refeita em gesso, material barato, séculos depois", acredita o pesquisador.

"Embora o conjunto aparentasse ser de gesso, os traços do rosto chamavam a atenção", disse Coimbra, que percebeu que uma parte da imagem é de terracota. Os traços característicos de Frei Agostinho foram identificados com a ajuda de outros pesquisadores. "O estilo é idêntico ao de outras imagens do artista."

A peça fará parte da exposição Relíquias Sacras da Arte Barroca Brasileira que acontecerá em São Paulo, a partir de 14 de abril.