Santa Maria: Crea fala em 'sucessão de erros' Parecer lista uso de revestimento acústico inflamável entre as 'causas fundamentais' da tragédia; já secretário sugere omissão da prefeitura O incêndio na boate Kiss, que já deixa 237 mortos, ocorrido na madrugada do dia 27, em Santa Maria (RS), foi consequência de uma série de falhas. A avaliação é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), que divulgou ontem relatório técnico. Além de apontar causas, o parecer propõe medidas para evitar que fatos semelhantes se repitam, como a consolidação da legislação que trata do tema.