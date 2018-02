Santa Maria: associação pede R$ 3 mi por caso

"Esses valores não devolvem vidas, mas são razoáveis para as famílias sentirem que a justiça foi feita", diz o advogado Walter Euler Martins, da Anecol.

O número de pacientes internados com ferimentos por causa do incêndio na boate Kiss caiu de 42 na quarta-feira para 37 ontem. Entre os cinco que tiveram alta estavam dois irmãos gêmeos internados em Canoas e uma pessoa em Caxias do Sul, cidades que deixaram de ter pacientes da tragédia.

Ontem, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou os pedidos de habeas corpus em favor de Mauro Hoffmann, um dos sócios da Kiss, e de Marcelo dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira.

Já a Assembleia Legislativa formou duas comissões para analisar as legislações estadual e municipais contra incêndios e propor, neste ano, modificações.