Santa Maria: assistência vai durar 5 anos

Os 20 feridos ainda internados, aqueles que receberam assistência médica e foram liberados e aqueles que tiveram algum contato com a fumaça (mesmo sem apresentar sintoma) devem informar seus dados no site do ministério (www.saude.gov.br) ou pelo telefone 136.

Os inscritos serão informados por telefone sobre a data da primeira consulta. Depois, serão acompanhados por pelo menos cinco anos. O atendimento será feito pelo Hospital Universitário de Santa Maria, com recursos do SUS, a partir de sábado.

O número de inscritos no primeiro dia não foi divulgado. Desde a madrugada da tragédia, foram feitos 570 atendimentos de saúde no Rio Grande do Sul.