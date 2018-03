Santa Ifigênia promete baixar as portas às 15h contra Nova Luz Lojistas da Rua Santa Ifigênia prometem baixar as portas hoje, a partir das 15 horas, contra o projeto da Prefeitura para a revitalização da cracolândia, o Nova Luz. Um grupo formado por cerca de 900 comerciantes da região programou carreata pelas ruas do centro de São Paulo em protesto pela desapropriação de três quadras da rua, o principal reduto do comércio de produtos eletrônicos do País.